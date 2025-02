Sanremo 2025, Olly ha battuto Lucio Corsi per uno 0,4%

Olly ha battuto Lucio Corsi per uno 0,4%. Le percentuali di voto della finale a cinque sono apparse sullo schermo subito dopo la proclamazione del vincitore. La distanza tra i finalisti sono modeste, nel caso della prima e seconda posizione è minima: Olly ha preso il 23,8%, Lucio Corsi il 23,4%, Brunori Sas il 20,3%, Fedez il 17,7% Simone Cristicchi il 14,8%.

Come vanno interpretate queste percentuali? In attesa di avere i dati di tutte le fasi delle votazioni, bisogna tenere conto del meccanismo di voto e in particolare di due cose. La prima è che all’ultima votazione, quella che ha dato origine al vincitore, hanno partecipato tutte e tre le giurie: Televoto (34%, ogni utente poteva esprimere fino a tre preferenze), Sala stampa, tv e web (33%), Radio (33%). Se le preferenze del televoto sono espresse diciamo così naturalmente in percentuale, quelle della Sala stampa e delle Radio sono state tradotte in percentuale basandosi su voti espressi su ognuno dei cinque cantanti in una scala da 1 a 5.

A premiare Olly è stato soprattutto il Televoto così distribuito: Olly 31%, Lucio Corsi 25,7%, Brunori Sas 16,6%, Fedez 20,5%, Simone Cristicchi 6,1%.

Altro fatto importante: l’ultima votazione non ha fatto storia a sé, ma è stata integrata ai tutte le votazioni fatte da tutte e tre le giurie nelle serate precedenti, ad accezione di quella venerdì dedicata a cover e duetti, creando una sorta di affetto accumulo, per premiare tutto il percorso da martedì a govedì e poi sabato.