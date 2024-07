Sabrina Carpenter in concerto in Italia nel 2025: tutte le info

Alla vigilia dell’uscita del nuovo disco, Short n’ Sweet, la popstar americana Sabrina Carpenter ha annunciato il suo primo concerto nel nostro paese.

L’appuntamento è al Forum di Assago il 26 marzo 2025. Biglietti disponibili in prevendita esclusiva #MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 1 agosto. La vendita generale sarà invece dalle ore 10:00 di venerdì 2 agosto.

Un evento che conferma il teaser di ieri in Piazzale Cadorna, a Milano, dove era apparso un banner con il caratteristico “bacio con rossetto”, simbolo della popstar. Freschissima del successo di Espresso, Sabrina Carpenter ha anche aperto la leg sudamericana dei concerti di Taylor Swift. Prima del nuovo album, che arriverà il 23 agosto, ha pubblicato anche un nuovo singolo, Please, please, please.