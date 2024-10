Roger Taylor riaccende la speranza di chi vuol sentire nuova musica dei Queen

Non è la prima volta che Brian May o Roger Taylor, i due membri che portano avanti il marchio dei Queen, parlano di nuova musica del gruppo, che è attivo dal vivo col cantante Adam Lambert.

A riaccendere le speranze è stato questa volta il batterista che ha risposto a una serie di domande dei lettori di Uncut. Oltre a dire che gli piacerebbe rifare un’esperienza solista «se e quando avrò sufficiente materiale per fare qualcosa che abbia musicalmente senso», Taylor ha spiegato che sì, ci sono speranze di ascoltare qualcosa di nuovo dai Queen.

«Sentiremo mai nuova musica dei Queen?», chiede un lettore. «Potrebbe succedere», risponde il batterista. «Ne ho parlato con Brian l’altro giorno e abbiamo concordato sul fatto che se sentiamo di avere per le mani del buon materiale, perché no? Siamo ancora in grado di suonare. Sappiamo ancora cantare. Non vedo perché no».

I Queen non hanno mai inciso un album con Adam Lambert, che si esibisce col gruppo dal 2011. Gli ultimi concerti con lui risalgono a febbraio (nel frattempo, May è stato colpito da un ictus e si sta riprendendo). L’ultimo disco in studio della band è The Cosmo Rocks del 2008 a nome Queen + Paul Rodgers. Era il loro primo album di inediti dai tempi di Made in Heaven, l’ultimo lavoro con Freddie Mercury uscito nel 1995 dopo la morte del cantante.