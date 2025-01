‘A Complete Unknown’ è già uno dei 25 biopic musicali di maggior successo di sempre: la lista

Il film di James Mangold su Bob Dylan con Timothée Chalamet A Complete Unknown è già uno dei biopic musicali che hanno realizzato i maggiori incassi di sempre nel mondo, pur essendo uscito solo a Natale e non in tutti i Paesi.

Il film, che in Italia vedremo solo il 23 gennaio, ha già guadagnato oltre 33 milioni di dollari, posizionandosi al 24esimo posto nella classifica stilata da boxofficemojo.com e ripresa da billboard.com dei biopic musicali di maggiore successo nel mondo in quanto a incassi.

Al primo posto della top 25 c’è ovviamente Bohemian Rhapsody che distanzia di gran lunga le pellicole al secondo e terzo posto, rispettivamente Elvis e Straight Outta Compton. Sono ben posizionati Rocketman su Elton John e Walk the Line su Johnny Cash.

Per dare un’idea del successo del film su Freddie Mercury e i Queen: solo sommando gli incassi dei film dal secondo al sesto posto, ovvero quelli citati più One Love, si supera l’incasso di Bohemian Rhapsody.

Tra le curiosità: ben due film con Barbra Streisand nei panni di Fanny Brice e il fenomeno molto americano I Can Only Imagine, uscito in Italia come Una canzone per mio padre.

La classifica (tra parentesi il soggetto e l’anno, le cifre sono espresse in milioni di dollari):

1. Bohemian Rhapsody di Brian Singer (su Freddie Mercury e i Queen, 2018), 910,8

2. Elvis di Baz Luhrmann (Elvis Presley, 2022) 288,7

3. Straight Outta Compton di F. Gary Gray (N.W.A., 2015) 201,6

4. Rocketman di Dexter Fletcher (Elton John, 2019) 195,3

5. Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line di James Mangold (Johnny Cash, 2005) 186,8

6. One Love di Reinaldo Marcus Green (Bob Marley, 2024) 180,8

7. Ray di Taylor Hawkford (Ray Charles, 2004) 124

8. La vie en rose di Olivier Dahan (Edith Piaf, 2019) 87,5

9. Una canzone per mio padre di Andrew & Jon Erwin (Bart Millard, 2018) 86,1

10. Jersey Boys di Clint Eastwood (Four Seasons, 2014) 67,6

11. La ragazza di Nashville di Michael Apted (Loretta Lynn, 1980) 67,2

12. Whitney – Una voce diventata leggenda di Kasi Lemmons (Whitney Houston, 2022) 59,8

13. All Eyez on Me di Benny Boom (Tupac Shakur, 2017) 55,7

14. La bamba di Luis Valdez (Ritchie Valens, 1987) 54,2

15. Funny Girl di William Wyler (Fanny Brice, 1968) 52,2

16. Amadeus di Miloš Forman (Wolfgang Amadeus Mozart, 1984) 52

17. Judy di Rupert Goold (Judy Garland, 2019) 46

18. Notorious B.I.G. di George Tillman Jr. (Notorious B.I.G., 2009) 44,4

19. Tina – What’s Love Got to Do With It di Brian Gibson (Tina Turner, 1993) 39,1

20. Funny Lady di Herbert Ross (Fanny Brice, 1975) 39

21. Shine di Scott Hicks (David Helfgott, 1996) 36

22. Selena di Gregory Nava (Selena, 1997) 35,8

23. The Doors di Oliver Stone (Jim Morrison e i Doors, 1991) 34,5

24. A Complete Unknown di James Mangold (Bob Dylan, 2024) 33,6

25. Get on Up di Tate Taylor (James Brown, 2014) 33,4