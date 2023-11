Guarda Timothée Chalamet cantare la canzone degli Umpa Lumpa

Il film di Paul King con protagonista la star di Dune e Bones and All arriva nelle sale italiane il 14 dicembre. Nel mentre cominciamo le anteprime internazionali, e, durante quella dedicata al Giappone (a Tokyo), Timothée si è presentato sul palco con un outfit in pelle lilla firmato Prada.

Poteva essere tutto? Certo che no: sul palco ad attenderlo anche la co-star Hugh Grant, che abbiamo visto nei panni di un Umpa Lumpa nel trailer ufficiale del film.

Dopo uno scambio di complimenti reciproci – «è molto bravo», comincia Grant, «è molto bravo», ribatte Chalamet – Timmy ha deliziato i presenti con un’imitazione della canzone degli Umpa Lumpa cantata da Grant.