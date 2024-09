Brian May colpito da ictus: «Ora riesco a suonare la chitarra»

Una settimana fa Brian May dei Queen è stato colpito da ictus. Ne parla in un video condiviso su Instagram.

«La buona notizia» dice il musicista muovendo il braccio e la mano sinistra «è che riesco a suonare la chitarra dopo quel che è successo negli ultimi giorni. Lo dico perché c’era qualche dubbio a causa del piccolo intoppo di salute di una settimana fa» quando è stato colpito da «quel che chiamano leggero ictus».

È successo «all’improvviso, senza alcuna avvisaglia e non riuscivo più a muovere il braccio. Ho avuto paura. Ho ricevuto le cure migliori al Frimley Hospital».

May non ha voluto dire nulla quand’è successo «perché volevo evitare che la gente mi compatisse. Per favore, non fatelo, mi intaserebbe la casella di posta, che è una cosa che odio. La buona notizia è che sto bene».

In ogni caso, «posso fare solo quel che mi dicono loro e cioè sostanzialmente niente. Sono chiuso in casa, non posso uscire, guidare, andare in aereo, né posso alzare troppo la frequenza cardiaca. Ma sto bene».