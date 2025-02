Brian May contro le politiche sull’IA: «Spero venga messo un freno o nessuno potrà più permettersi di fare musica»

News Musica

Brian May colpito da ictus: «Ora riesco a suonare la chitarra»

È successo una settimana fa. Non riusciva più a muovere il braccio sinistro. «Non ho voluto dire nulla per evitare che la gente mi compatisse. Non posso uscire, guidare, andare in aereo, né alzare troppo la frequenza cardiaca. Ma sto bene»