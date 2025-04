La sorella di Freddie Mercury avrebbe speso tre milioni e mezzo di euro per comprare all’asta i cimeli del fratello

Due anni fa Mary Austin, amica ed ex di Freddie Mercury, ha messo all’asta su Sotheby’s vestiti, accessori e cimeli vari del cantante dei Queen, tra cui un manoscritto di Bohemian Rhapsody da cui si evince che in origine la canzone era intitolata Mongolian Rhapsody. Sono stati racolti circa 50 milioni di euro, dati in parte in beneficenza.

«Volevo chiudere questo capitolo della mia vita», ha detto Austin, a cui Mercury ha lasciato una parte consistente dei beni, tra cui una quota dei diritti delle canzoni dei Queen venduti l’anno scorso per la cifra stimata di un miliardo di sterline.

Si apprende ora tramite il Sun che tra i compratori più attivi dell’asta Freddie Mercury: A World of His Own c’è Kashmira Bulsara, sorella del cantante, 73 anni. Senza comparire ufficialmente, avrebbe speso tre milioni e mezzo di euro all’asta nel tentativo di riportare in famiglia quei beni senza farlo sapere a Austin.

«La faceva arrabbiare e intristire vedere così tanti oggetti del fratello messi all’asta», riferisce una fonte anonima vicina alla donna, che si è fatta aiutare dal figlio Jamal Zook e ha spedito all’asta una sua assistente personale. «Ha speso per ogni pezzo molto più del previsto, ma le spiaceva che oggetti tanto amati non finissero nelle mani dei suoi cari».

Tra gli oggetti acquistati da Bulsara, il gilet indossato da Mercury sul set del video di These Are the Days of Our Lives (oltre 160 mila euro), il testo originale di Killer Queen (327 mila euro), una giacca realizzata per 39esimo compleanno del cantante (535 mila euro), un jukebox Wurlitzer (475 mila euro).