Noel Gallagher ha risposto a chi gli chiedeva della reunion degli Oasis

Noel Gallagher ha risposto a un fan che, sotto il palco di Y Not Festival, gli aveva chiesto della reunion degli Oasis. Durante l’ultima tappa del tour con gli High Flying Birds, lo scorso 4 agosto, il musicista ha letto un cartello: «Quando vi vedremo? Nel 2025 o nel 2026?». La risposta è stata lapidaria: «Nessuna delle due ipotesi», ha detto Noel, attirando un sacco di buu dal pubblico.

L’ha presa bene però: «Prenderò questi fischi come un fottuto complimento!».

Per poi continuare: «Beh, questa è l’ultima sera del nostro tour stasera… Siamo in giro da più di un anno, quindi siamo stufi di vederci. Abbiamo bisogno di allontanarci per un po’. Non so se faremo un altro tour, non ne ho idea. Ma lo faremo… Dobbiamo prima fare un disco. Dobbiamo scriverne uno».