MTV VMAs 2024, tutti i vincitori (sì, Taylor Swift ha portato a casa sette statuette)

È stato (di nuovo) l’anno di Taylor Swift. Agli MTV VMAs 2024 che si sono tenuti ieri sera alla USB Arena di New York si è aggiudicata sette premi su 12 nomination. E sono premi che pesano, come quello per il video dell’anno, ovvero Fortnight con Post Malone, ma anche come artista dell’anno e miglior regia, ha difatto diretto lei Fortnight.

Swift ha così battuto un triplo record. È la prima artista a vincere il premio per il video dell’anno per tre anni consecutivi ed è l’unica ad avere vinto in quella categoria nel corso della sua carriera per ben cinque volte. I precedenti sono Bad Blood nel 2015, You Need to Calm Down del 2019, il corto di All Too Well nel 2022 e Anti-Hero nel 2023. Dopo la serata di ieri, ha portato a 30 il numero di Video Music Awards vinti in carriera. Come Beyoncé, se si contano anche le statuette vinte con le Destiny’s Child e con Jay-Z.

In una serata condotta da Megan Thee Stallion aperta dalle performance di Eminem (Best Pop per Houdini), Chappell Roan ha vinto il premio come artista emergente, mentre la canzone dell’anno è Espresso di Sabrina Carpenter. Nella categoria rock ha vinto un altro performer, Lenny Kravitz con Human.

L’elenco dei vincitori per categoria (in neretto):

