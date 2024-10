Lily Allen: «Faccio più soldi vendendo foto dei miei piedi che da Spotify»

Lily Allen ha rivelato che sta facendo più soldi vendendo le foto dei propri piedi su OnlyFans piuttosto che attraverso gli ancora numerosi stream di Spotify.

Allen ha aperto il suo profilo OnlyFans nell’estate. Nel suo podcast Miss Me ha raccontato che l’idea le è venuta quando la ragazza che le stava facendo la pedicure le ha fatto dei complimenti sui piedi dicendo che avrebbe potuto farci dei soldi. Nello stesso episodio Allen si è anche vantata che su WikiFeet, un sito che colleziona e valuta i piedi delle celebrity, ha il massimo del punteggio: 5 stelle.

imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5

— Lily Allen (@lilyallen) October 25, 2024