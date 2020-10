Lily Allen lancia il suo sex toy: «Io mi masturbo e tu?»

Lily Allen ha lanciato il suo sex toy. Si chiama Liberty ed è accompagnato dallo slogan «Io mi masturbo e tu?».

In un post pubblicato su Instagram, Allen spiega che «le donne non dovrebbero vergognarsi della loro sessualità. Meritiamo tutte di provare piacere. Mi auguro che questo toy vi aiuti a provarlo».

Nel breve filmato che accompagna il post la cantante aggiunge che «amare sé stesse dovrebbe essere la cosa più normale al mondo, Parliamone apertamente».

Allen viene definita ora la Chief Liberation Officer della Womanizer, l’azienda che produce il sex toy. La sua campagna è accompagnata dall’hashtag #IMasturbate. Nel comunicato stampa che accompagna il lancio si legge che con l’hashtag la cantante vuole «sfidare miti e preconcetti, e invitare le persone a riflettere sull’atteggiamento negativo che possono avere nei confronti dell’argomento».

«I sex toy sono ancora considerati tabù poiché legati alla masturbazione e al piacere femminile. Il piacere femminile è di per sé un argomento tabù», dice la cantante. «L’unico modo per eliminare i tabù è parlarne frequentemente e in modo franco, senza vergogna né sensi di colpa».