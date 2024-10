Liam Payne: raduni dei fan nelle città di tutto il mondo per ricordare il cantante

Centinaia di persone si sono radunate domenica 20 ottobre a Kengsinton Garden, Londra, per piangere Liam Payne, il cantante già membro dei One Direction morto mercoledì dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires, in Argentina.

È stato uno dei tanti eventi commemorativi che hanno avuto luogo in tutto il mondo: fan da Glasgow, Parigi, Sydney e New York, Madrid, Napoli e molte altre città hanno lasciato tributi a Payne durante il fine settimana.

A Londra, la folla si è radunata vicino a una statua di Peter Pan, dove sono stati posizionati cartelli fatti a mano, palloncini e fiori per onorare Payne. La sua morte ha avuto una profonda risonanza in Gran Bretagna, dove Payne è diventato famoso per la prima volta nel reality show The X-Factor. I fan hanno visto Payne, cresciuto a Wolverhampton, in Inghilterra, gareggiare nel 2008 all’età di 14 anni, dove è stato tagliato fuori dallo show in anticipo, per poi tornare alle audizioni due anni dopo. I giudici lo hanno messo insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan e così sono nati i One Direction.

Domenica, Lauren Anderson e Natasha Bradley, entrambe 23enni, hanno detto ad AP di essere andate al parco di Londra perché volevano stare con altre persone che condividevano il loro dolore. «I genitori non capiscono davvero quanto (gli One Direction) abbiano significato per noi», ha detto Bradley.

Liam Payne fans sing “What Makes You Beautiful” at a memorial for the late One Direction member in London’s Hyde Park. pic.twitter.com/TY0qWSr2Ws — Variety (@Variety) October 20, 2024

Nel frattempo, a Parigi, i fan in lutto si sono radunati nei giardini delle Tuileries, dove hanno cantato canzoni, portato fiori e foto di Payne, insieme a lettere e biglietti.

🔴Plusieurs centaines de fans se sont réunis à #Paris pour rendre hommage à Liam Payne, chanteur britannique et ancien membre du groupe #OneDirection, décédé ce mercredi 16 octobre à l’âge de 31 ans après une chute d’un hôtel à Buenos Aires, en Argentine. #LiamPayne pic.twitter.com/YO2kOmPP1G — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 20, 2024



Qui un video del raduno di Milano:

Fans gathering in Milan, Italy to honor and remember Liam Payne Fan riuniti a Milano, Italia, per onorare e ricordare Liam Payne#LiamPayne pic.twitter.com/1UTGF2Q2L4 — Elena Bahar النا بهار (@elenabahar17) October 20, 2024

Le veglie del fine settimana sono seguite a quelle che si sono svolte nelle ore successive alla caduta di Payne dal terzo piano della sua stanza d’albergo al CasaSur Palermo Hotel. Centinaia di fan argentini si sono radunati nell’hotel del cantante per unirsi alla sua veglia, dove hanno cantato successi degli One Direction e hanno pianto insieme. «Non appena l’ho saputo, ho lasciato tutto e sono corsa, sperando che fossero solo fake news, che non fosse vero. Ma quando ho visto che lo portavano via, mi si è spezzato il cuore», ha detto Ariana, una fan della città di Lanús, a Rolling Stone Argentina. «Non ce l’ho fatta più, sono crollata. Tutte quelle speranze erano completamente svanite».

I compagni di band hanno rilasciato una dichiarazione giovedì. «Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello che amavamo profondamente».

Da Rolling Stone US.