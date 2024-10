La famiglia di Tupac Shakur ha assunto uno degli avvocati più potenti di Hollywood per indagare su Sean Combs

News Musica

Eddie Vedder ha fatto un appello per la liberazione del capitano Paul Watson, il difensore delle balene

L'attivista canadese, già fondatore di Greenpeace e di Sea Shepherd è stato arrestato a luglio per aver ostacolato l'attività della flotta baleniera nipponica nell'Oceano Antartico. Attualmente in carcere in Danimarca, ne è stata chiesta l'estradizione in Giappone, dove rischia l'ergastolo. "Non possiamo lasciare che qualcuno perda la vita per aver fatto la cosa giusta”, ha detto il frontman dei Pearl Jam