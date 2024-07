Kendrick Lamar, il diss a Drake ‘Not Like Us’ ora ha un video

Per festeggiare il 4 luglio Kendrick Lamar ha pubblicato il videoclip di Not Like Us, la sua più celebre (tra le varie) traccia dissing a Drake.

Nel video ci sono una serie di cameo come quello di Tommy the Clown, che tra le altre cose ha partecipato al recente concerto Pop Out di Lamar a Inglewood. Il video è stata l’occasione per il rapper di Compton di celebrare la sua città natale, ballando con DJ Mustard (che non a caso indossa un cappellino della squadra di baseball di Toronto, i Blue Jay) e radunando fan in location di zona come il municipio e Tam’s Burgers. Nel video appare anche la compagna di Lamar, Whitney Alford, e i due figli del rapper.

Kendrick Lamar - Not Like Us

In un chiaro riferimento a Drake e alla sua OVO il video è pieno di gufi. C’è ad esempio una piñata a forma di gufo che Lamar colpisce ripetutamente in una scena mentre appare il disclaimer: “Nessun OVHoes è stato maltrattato durante le riprese di questo video”. Più avanti nel video Lamar si trova invece a tu per tu con un vero gufo che poi ritroveremo rinchiuso in una gabbia.

Il video sarebbe stato girato alcuni giorni dopo il concerto di Juneteenth di Lamar, nel quale il rapper ha suonato il brano per cinque volte di fila. «Non permetteremo che qualcuno manchi di rispetto alla West Coast, vero?» ha chiesto dal palco Lamar prima di eseguire la traccia volta dopo volta nell’entusiasmo crescente del pubblico.

Traduzione da Rolling Stone US.