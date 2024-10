Ka, rapper indipendente di Brooklyn, è morto a 52 anni

Ka, rapper indipendente di Brooklyn, è morto questo sabato all’età di 52 anni. La notizia è però stata comunicata solo ieri sera tramite un post social sulla pagina dell’artista. La causa della morte di Kaseem Ryan, questo il vero nome dell’artista, non è stata condivisa.

«Siamo davvero senza parole nell’annunciare la scomparsa di Kaseem Ryan, rapper e producer conosciuto come Ka, avvenuta senza preavviso il 12 ottobre a New York», recita il comunicato. «Nato e cresciuto a Brownsville, Brooklyn, Ka ha passato tutta la sua in servizio per la sua città, la sua comunità, la sua musica. È stato, per vent’anni, un pompiere del New York City Fire Department raggiungendo il grado di capitano. È stato uno dei primi soccorritori durante l’attacco alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. Lascia un’eredità straordinaria anche come artista, con 11 album soliti autoprodotti».

L’ultimo suo album, The Thief Next of Jesus, è stato pubblicato lo scorso agosto.

Traduzione da Rolling Stone US.