‘Isle Of MTV’ andrà in onda il 14 settembre

Dopo essere andato in scena lo scorso 16 luglio in piazza il-Fosos sull’isola di Malta, dove si sono esibiti Raye e DJ Snake, Nelly Furtado, il festival gratuito più grande d’Europa arriva il 14 settembre su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW). Sarà disponibile successivamente on-demand su Paramount+.

Nato nel 2002 come festival itinerante, l’evento è dal 2007 fisso a La Valletta. Negli anni si sono esibiti The Chainsmokers, DNCE, Steve Aoki, Jason Derulo, Jess Glynne, Martin Garrix, Nicole Scherzinger, Jessie J, Will.i.am, Rita Ora, Flo Rida, Snoop Dogg, Far East Movement, David Guetta, Kid Rock, Kelis, The Scissor Sisters, Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Maroon 5, The Chemical Brothers, Enrique Iglesias, N*E*R*D, Shaggy, Garbage, Jazzy Jeff, Gorillaz e OneRepublic e molti altri.