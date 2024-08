I Sex Pistols con Frank Carter in Italia, i primi video

Ieri sera Frank Carter e i Sex Pistols hanno portato in Italia, all’AMA Music Festival, il concerto basato sulla riproposizione delle canzoni di Never Mind the Bollocks.

Carter, il chitarrista Steve Jones, il bassista Glen Matlock e il batterista Paul Cook, ovvero tre membri della line-up che incise l’album (manca ovviamente Johnny Lydon/Rotten) hanno suonato le 12 canzoni del disco (non nell’ordine in cui erano nel 1977) più Did You No Wrong (il retro di God Save the Queen) e Satellite (il lato B di Holidays in the Sun). In tutto 13 canzoni più un bis, Anarchy in the U.K.

Ecco i primi video della serata e, sotto, la scaletta. A questo link le nostre foto sul palco e nel backstage.

Holidays in the Sun - Frank Carter + Sex Pistols live @ AMA Music Festival 2024

Pretty Vacant - Frank Carter + Sex Pistols live @ AMA Music Festival 2024

God Save the Queen - Frank Carter + Sex Pistols live @ AMA Music Festival 2024

Anarchy in the U.K - Frank Carter + Sex Pistols live @ Ama Music Festival 2024

Holidays in the Sun

Seventeen

New York

Pretty Vacant

Bodies

Did You No Wrong

Liar

God Save the Queen

Submission

Satellite

No Feelings

E.M.I.

Problems

Anarchy in the U.K.