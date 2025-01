I Sex Pistols non incideranno nuova musica con Frank Carter: «Qual è l’ultimo grande pezzo dei Rolling Stones che hai sentito?»

La recente storia live dei Sex Pistols (anche se John Lydon non li chiamerebbe così) non è finita con la reunion che è passata anche dall’Italia (qui le immagini). La band si esibirà con Frank Carter alla voce al Teenage Cancer Trust, classici concerti di beneficenza che quest’anno vedranno alla Royal Albert Hall tra il 24 e il 29 marzo tra gli altri gli Who, che promuovono l’iniziativa, James Arthur, i Corrs.

Intervistato da NME, Steve Jones dei Pistols ha parlato della possibilità che il gruppo, che oltre a lui oggi comprende gli altri membri storici Glen Matlock e Paul Cook, possa incidere del nuovo materiale con Frank Carter.

Carter, dice Jones, «è il primo cantante che abbiamo provato» e «ha funzionato subito. È molto più giovane di noi. Ha 40 anni, ha tanta energia e noi vecchi scoreggioni possiamo limitarci a suonare alle sue spalle. È stato divertente e la gente lo ha apprezzato». Inoltre, non c’è stato alcun contraccolpo serio all’idea di usare il nome “sacro” dei Pistols, «a parte qualche fan duro e puro su Instagram, che non ci ha neanche visti suonare. Non possono concepire il gruppo senza John e lo capisco, ma anche chi è venuto giusto per curiosità dopo un paio di pezzi era conquistato».

Detto questo, non ci sono chance che i quattro possano produrre musica nuova come Sex Pistols. «Nei concerti, il momento in cui gente va a prendersi da bere è quando suoni i pezzi nuovi. Qual è l’ultima grande canzone dei Rolling Stones che hai sentito? Quando sei giovane hai una finestra di tempo in cui sei creativo e in palla, ma si esaurisce quando invecchi».

I Sex Pistols si apprestano a pubblicare su vinile e in un box set tre concerti del loro ultimo tour americano del 1978 nella formazione con Johnny Rotten (a questo link i dettagli). «Non sono stati divertenti, specialmente Dallas e San Antonio dove buona parte della gente era venuta per curiosità per via della fama che ci precedeva», ricorda oggi Jones. «Ci lanciavano addosso la roba, è stato spaventoso».

A quel punto, «era tutto un gran casino. Ho pensato che ne avevo abbastanza e dopo il concerto al Winterland (a San Francisco, l’ultimo in assoluto di quella formazione, ndr), io e Cookie siano andati in Brasile a fare The Great Rock’n’Roll Swindle, questo per allontanarmi da John, Sid e tutto il resto. Era tutto troppo caotico. Col senno di poi, eravamo giovani».