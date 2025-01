I Sex Pistols pubblicheranno ufficialmente il loro ultimo concerto a San Francisco

«Mai avuto la sensazione d’essere stati imbrogliati?». Le parole di Jonny Rotten all’ultimo concerto dei Sex Pistols prima dello scioglimento sono passate alla storia. Era il 14 gennaio 1978 e la band inglese chiudeva alla Winterland Ballroom di San Francisco un tour americano caotico e anche la prima, gloriosa parte della loro storia. «Forse» scriveva Greil Marcus dopo lo show e lo scioglimento «l’unica alternativa immaginabile per il futuro dei Pistols – un futuro privo di immaginazione che loro stessi volevano negare – era abbandonare le scene o morire in un incidente aereo».

Ora quel concerto di San Francisco, di cui potete leggere a questo link la cronaca d’epoca, verrà pubblicato ufficialmente. Usciranno anche altri due show dello stesso tour, quello del 5 gennaio ad Atlanta (South East Music Hall) e quello del 10 gennaio a Dallas (Longhorns Ballroom).

Oltre a Rotten, all’epoca il gruppo comprendeva Steve Jones alla chitarra, Paul Cook alla batteria e Sid Vicious al basso. La band, tranne ovviamente Vicious, sarebbe tornata a fare concerti solo nel 1996.

I tre concerti usciranno in vinile, in versione integrale e nella giusta sequenza: quello di Atlanta il 28 febbraio, quello di Dallas il 28 marzo, quello finale di San Francisco il 25 aprile. Sempre il 25 aprile saranno disponibili anche in streaming e in CD, riuniti in un box set intitolato Live in the U.S.A. 1978.