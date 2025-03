I Sex Pistols sono tornati in concerto al 100 Club, dove tutto è cominciato

Quasi cinquant’anni dopo la residency del 1976, i Sex Pistols sono tornati a suonare al 100 Club di Londra. Un live segreto, annunciato solo come “The SPOTS” (acronimo di “Sex Pistols On Tour Secretly”, usato anche nel ’77 per aggirare la censura), organizzato come warm-up per il concerto del 24 marzo alla Royal Albert Hall, in supporto a Teenage Cancer Trust, l’associazione benefica che si occupa di sostenere adolescenti e giovani adulti affetti da cancro.

SPOTS/ SEX PISTOLS holidays in the sun 100 club 21 3 25

Sul palco, insieme a Paul Cook e Glen Matlock, c’era ovviamente Frank Carter, che da giugno 2024 ha preso il posto di John Lydon. Il live è stato un tuffo nel tempo: 75 minuti di pogo e volume al massimo, con Never Mind the Bollocks suonato per intero, più b-side, rarità e un paio di cover, tra cui No Fun degli Stooges.

Noel Gallagher and Paul Weller watch Sex Pistols' historic return at the 100 Club on Friday pic.twitter.com/xkMh20iEB1 — Oasis Planet (@OasisPlanet_) March 22, 2025

In sala anche ospiti importanti come Noel Gallagher, Bobby Gillespie e Paul Weller. Carter ha dominato la scena: ha camminato sulle teste del pubblico, ha scherzato con la band, ha ringraziato i presenti, «Cinque fottuti decenni dopo, e siamo ancora qui». Il set non poteva che chiudersi Anarchy in the UK, come se il tempo non fosse mai passato.

Qui sotto la scaletta completa:

Holidays In The Sun

Seventeen

New York

Pretty Vacant

Bodies

Silly Thing

Liar

God Save The Queen

I’m Not Your Stepping Stone

Submission

Satellite

No Feelings

No Fun

Problems

E.M.I.

Anarchy In The U.K.