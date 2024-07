I Co’Sang tornano con un nuovo album: il 30 agosto esce ‘Dinastia’

I fan aspettavano il loro ritorno, e ora ci siamo: i Co’Sang pubblicherann un nuovo album, Dinastia. Luchè e Ntò hanno annunciato il progetto sui loro canali social.

Nei giorni scorsi i più attenti avevano già notato alcuni indizi sulle piattaforme di streaming e sulle pagine social dei Co’Sang, ma ora c’è l’ufficialità.

L’album sarà disponibile in vinile e cd e uscirà il 30 agosto. Un disco che si aggiunge alle celebrazioni del duo rap che ci saranno il 17 e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, Napoli, con due concerti evento in cui i fan potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio.

Questa la copertina di Dinastia: