Ascolta il nuovo singolo dei Co’Sang

I Co’Sang hanno pubblicato oggi il primo brano dal disco Dinastia, in uscita il 30 agosto. O primm post, potete ascoltarlo qui sotto, è un brano che fa luce sui valori fondamentali nella vita e nel percorso artistico del duo tornato insieme dopo più di dieci anni.

Co'Sang - O primm post (Visual Video)

Watch this video on YouTube

Quest’anno sarà un anno importante per la band: nuovo disco, ristampe dei lavori precedenti e soprattutto due eventi live nella loro Napoli. L’appuntamento è per il 17 e 18 settembre a Piazza del Plebiscito, dove migliaia di persone potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio del duo.