Guns N’ Roses, annunciata una data in Italia

Buone nuove per i fan dei Guns N’ Roses: la band ha appena annunciato un tour mondiale – Guns N’ Roses: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things – che include una data in italia.

Il tour inizierà il 24 maggio 2025 e continuerà per 24 date tra Europa e Medio Oriente. Axl e compagni arriveranno nel nostro Paese il 12 giugno a Firenze alla Visarno Arena. Per i Guns è il ritorno in Italia dopo la data del 2023 al Circo Massimo di Roma. Come act di support, invece, ci saranno i Rival Sons, che si alterneranno nel tour con Public Enemy e i Sex Pistols con Frank Carter.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 di giovedì 12 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app Firenze Rocks (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play). La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 9:00 di venerdì 13 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.