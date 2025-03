Il batterista Frank Ferrer si dice «deluso» per come è finita la sua avventura nei Guns N’ Roses

Frank Ferrer, il batterista che si è separato recentemente dai Guns N’ Roses, ha espresso «gratitudine» per i quasi 20 anni passati a suonare con la band, ma anche «delusione per com’è finito questo capitolo» della sua vita lavorativa.

La separazione è stata annunciata la scorsa settimana dalla band con un post in cui Ferrer veniva ringraziato per «l’amicizia, la creatività, la solidità mostrata negli ultimi 19 anni. Gli auguriamo di avere successo nel prossimo capitolo del suo viaggio musicale».

Ferrer non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma ha scritto dell’accaduto su Instagram nel weekend: «L’ondata d’affetto che ho ricevuto nelle ultime 24 ore da parte dei fan dei Guns N’ Roses e dei miei colleghi musicisti è enorme. Proverò sempre immensa gratitudine e amore per Axl e per la band e allo stesso tempo la delusione per com’è finita».

La frase fa pensare che la decisione, chiunque l’abbia presa, sia stata sofferta. Non è infatti chiaro perché le strade dei Guns e di Ferrer, il batterista che ha suonato più a lungo col gruppo (dal giugno 2006 al tour più recente del novembre 2023), si siano separate.

«Sono stati 19 anni incredibili», scrive il batterista. «I Guns N’ Roses mi hanno regalato ricordi ed esperienze che mi hanno cambiato la vita. Un enorme grazie al management, alla crew e ai fan per i ricordi che custodirò per tutta la vita. Spero di rivedervi tutti presto!».

Il batterista scelto per sostituire Ferrer è Isaac Carpenter, che in passato ha suonato tra gli altri con Awolnation, A Perfect Circle e con la band di Duff McKagan. «Si è fatto un nome unendo in modo unico versatilità e groove con forza e tecnica, consolidando la reputazione di batterista poliedrico», recita un comunicato dei Guns.

Da Rolling Stone US.