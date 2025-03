Il batterista Frank Ferrer è fuori dai Guns N’ Roses

I Guns N’ Roses hanno annunciato la separazione «amichevole» dal batterista Frank Ferrer. «Lo ringraziamo per l’amicizia, la creatività, la solidità mostrata negli ultimi 19 anni», scrive la band. «Gli auguriamo di avere successo nel prossimo capitolo del suo viaggio musicale».

Anche se il suo nome non è noto come quelli di Steven Adler o Matt Sorum, che si sono seduti dietro la batteria negli anni d’oro dei Guns, Ferrer è il batterista che può vantare la militanza più lunga nel gruppo. Ha fatto il primo concerto con la band nel giugno 2006 e ha tra le altre cose partecipato alle session di Chinese Democracy. Il suo ultimo concerto coi Guns è stato il 5 novembre 2023.

Non è ancora noto chi prenderà il suo posto nel tour chiamato Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things che partirà dalla Corea del Sud il 1° maggio e toccherà l’Italia il 12 giugno, a Firenze Rocks, coi Rival Sons in apertura.