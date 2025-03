Guns N’ Roses, il nuovo batterista è Isaac Carpenter

Interviste Musica

Slash: «Il blues mi toglie l’ansia di essere un super-musicista»

Quando suona coi Guns N’ Roses è «un ca**o di vincitore di Grammy». Quando fa il blues, come nell’album ‘Orgy of the Damned’ e nel festival itinerante che ha messo in piedi, può tornare a far musica in modo naturale e a divertirsi. «Si è aperta una porta»