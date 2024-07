A un anno di distanza da Atum, ieri gli Smashing Pumpkins hanno annunciato un nuovo album. Arriverà il 2 agosto, si chiamerà Aghori Mhori Mei e conterrà “solo” 10 tracce, rispetto alle 33 dell’album precedente.

In un post condiviso con il profilo di Billy Corgan, la band ha scritto: «Siamo nel gioco del rock and roll da 36 anni. E tante volte le persone ci hanno giudicato per un singolo momento nel tempo, la prima canzone, la prima dichiarazione. Questo disco, invece, crediamo sia da ascoltare come un’opera unica. Dieci canzoni, circa 45 minuti, e poi saranno i fan a decidere se siamo riusciti a fare quello che ci eravamo proposti, tornare da dove eravamo partiti, sentirci di nuovo a casa. Sarà disponibile per tutti il 2 agosto».

«Inizialmente lo pubblicheremo solo in digitale. Certo, vogliamo venderlo e lo faremo, ma intanto vogliamo buttarlo fuori. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma vogliamo che sia il pubblico ad ascoltarlo come un’unica opera e poi a stabilire il valore di quello che abbiamo fatto. Aghori Mhori Mei sarà disponibile il 2 agosto».

Nel nuovo disco il chitarrista Jeff Schroeder è sostituito dalla nuova arrivata Kiki Wong.

Ecco la tracklist di Aghori Mhori Mei:

Edin

Pentagrams

Sighommi

Pentecost

War Dreams of Itself

Who Goes There

999

Goeth the Fall

Sicarus

Murnau