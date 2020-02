Gli Smashing Pumpkins pubblicheranno un doppio album quest’anno

Gli Smashing Pumpkins pubblicheranno un nuovo doppio album quest’anno. Ad annunciarlo è Billy Corgan in persona. La band, con i membri fondatori recentemente reintegrati James Iha e Jimmy Chamberlin, ha rilasciato l’ultimo disco Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun nel 2018.

Recentemente Corgan aveva rivelato di avere 21 canzoni pronte e ora ha confermato che il nuovo disco, che stanno registrando a Nashville, sarà un doppio album e uscirà nel 2020.

“Per molti versi, questo è il primo vero album (dopo la reunion) in cui ci siamo messi lì e abbiamo fatto un classico disco alla Pumpkins ‘buttiamo tutto contro il muro e vediamo cosa succede’”, ha spiegato Corgan a Tennessean, prima di rivelare lunghezza e data di uscita. “Ci stiamo lavorando da oltre un anno. Al momento sono 21 canzoni, lo pubblicheremo come doppio album quest’anno”.

“Si tratta del primo disco da quando è uscito Machina nel 2000, in cui io, James e Jimmy abbiamo lavorato su qualcosa per molto tempo. Ha una base concettuale più ampia e una grande varietà dal punto di vista musicale”.

Ha continuato: “Nell’ultimo ci siamo un po’ buttati, tipo ‘registriamo alcune cose molto velocemente e vediamo che succede’… quindi sono eccitato perché stiamo correndo un rischio e provando a portare qualcosa di nuovo, invece di limitarci a fare ciò per cui siamo conosciuti”.