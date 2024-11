Billy Corgan: «Nelle classifiche dei migliori chitarristi mi mettono dietro a gente che potrei surclassare»

Billy Corgan pensa di essere sottovalutato come chitarrista. E si lamenta, parlando con Guitar World, di non essere inserito «in quelle stupide liste dei migliori chitarristi» o di esserci, ma in posizioni troppo basse rispetto al suo talento.

«La gente» dice «non conosce il mio contributo in quanto chitarrista, non immagina nemmeno che sia io a suonare gran parte delle chitarre».

In quando alle «stupide liste» dei più grandi chitarristi di sempre, «non mi includono nemmeno oppure mi mettono dietro a qualcuno che potrei surclassare. Non intendo denigrare i musicisti che mi precedono, ma sapete una cosa? Sono un chitarrista sufficientemente bravo da capire chi è e chi non è un gran chitarrista».

Nomi non ne fa, ma aggiunge che «una volta tolti i vari Zakk Wylde, i Dimebag Darrells, i grandi Randy Rhoads di questo mondo, in quelle liste c’è un sacco di gente che fa solo finta di suonare la chitarra. Non ho certo problemi a credere di essere migliore di molti di loro».

Nell’intervista, Corgan avanza un’ipotesi sul perché succede. «Se devo essere sincero – e forse questo non è il modo migliore per esserlo – la gente fatica a capire che negli Smashing Pumpkins sono io a scrivere le canzoni, i testi, le melodie, gli arrangiamenti e a suonare la maggior parte delle parti complicate di chitarra. E che sono pure in grado di fare gli assoli. È una cosa che la gente fatica ad accettare».