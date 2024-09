Billy Corgan mostra la “voglia” che ha sul braccio e sulla mano: «Celebriamo quel che ci rende “noi”»

«Sono un fan del body positive» scrive Billy Corgan su Instagram «perché in fin dei conti si tratta di celebrare quel che ci rende “noi”. Ecco allora una bella ragazza con una voglia (Carlotta Bertotti) che ha accettato con grazia il suo essere “diversa”».

Bertotti è una modella e influencer di Torino che nel libro Incancellabile ha scritto del nevo di Ota, alterazione della pigmentazione della cute che nel suo caso si è manifestata con una macchia scura che le copre parte del viso.

Nella foto che posta, Corgan mostra il braccio e la mano sinistra coperti in parte da un nevo vinoso o come dice lui una «voglia di porto». È una malformazione che coinvolge i vasi capillari della cute e che spesso è congenita. Non è la prima volta che parla o mostra il nevo. Lo si vede ad esempio sulla copertina dell’album solista TheFutureEmbrace.

Il punto, scrive oggi il musicista degli Smashing Pumpkins, «è che per tutta la vita ho cercato di nascondere la mia “voglia di vino” perché, come potete immaginare, quand’ero bambino mi prendevano in giro senza pietà. Persino chi mi conosce da una decina d’anni è scioccato quando la vede».

«Ancora oggi gli sconosciuti mi fermano per strada e non perché mi riconoscono, ma perché pensano che abbia qualcosa che non va e che ci sia bisogno di un medico. Seguono domande a caso: è una bruciatura? Sei malato? È contagioso? Fa male?».

«Ecco allora il messaggio positivo del giorno: chiunque tu sia, spero che sia a tuo agio con te stesso perché vorrei conoscere quella persona e nessun’altra».