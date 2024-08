Avete ascoltato il nuovo album degli Smashing Pumpkins?

Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato Aghori Mhori Mei, il loro nuovo album. Un disco che arriva nel bel mezzo del tour nordamericano della band. Il disco numero 13, con 10 nuovi pezzi: «Nella scrittura di questo nuovo album sono rimasto incuriosito dal logoro assioma, ‘non puoi tornare a casa di nuovo’. Che ho personalmente scoperto essere vero nella forma, ma ho pensato bene, e se ci provassimo comunque?» ha detto Corgan in una dichiarazione. «Non tanto nel guardare indietro con sentimentalismo, ma piuttosto come un mezzo per andare avanti».

«Siamo nel gioco del rock and roll da 36 anni. E tante volte le persone ci hanno giudicato per un singolo momento nel tempo, la prima canzone, la prima dichiarazione. Questo disco, invece, crediamo sia da ascoltare come un’opera unica. Dieci canzoni, circa 45 minuti, e poi saranno i fan a decidere se siamo riusciti a fare quello che ci eravamo proposti, tornare da dove eravamo partiti, sentirci di nuovo a casa». Missione compiuta? Giudicate voi stessi ascoltandolo qui sotto:

Gli Smashing Pumpkins sono attualmente in tour con i Green Day: il Saviors Tour durerà fino a fine settembre.