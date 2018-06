Gli Smashing Pumpkins versione horror nel nuovo, bizzarro video di “Solara”

Gli Smashing Pumpkins di Billy Corgan – che in questi anni della maturità assomiglia sempre più a un mix tra Jeff Daniels e il Mago Otelma – hanno appena pubblicato il videoclip della loro nuova canzone, Solara, la prima dopo 18 anni con la formazione originale: Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin (ma senza D’arcy Wretzky). Ambientato in una sorta di manicomio infernale, il video, diretto da Nick Koenig, vede Corgan ricevere traumi direttamente via endovenosa, osservare alcuni pazienti giocare a un Forza 4 con solo gettoni neri, assistere a una mima che partorisce un bimbo immaginario mentre guardie armate sorvegliano la scena. Le cose si fanno ancora più surreali quando Corgan esce da questa prigione al neon per scoprire che il mondo esterno non è molto più normale – padri che portano in giro i figli al guinzaglio, bellimbusti che prendono il sole ricoperti di insetti, ragazzi truccati come gli Immortal che fanno un barbecue. Corgan decide quindi che alla follia freestyle preferisce la follia istituzionalizzata, e torna nella casetta-manicomio.

Gli Smashing Pumpkins suoneranno in Italia il prossimo 18 ottobre, all’Unipol Arena di Bologna.