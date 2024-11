Billy Corgan vuole vincere il testo autografo di ‘Violet’ che Courtney Love ha scritto su di lui

Billy Corgan degli Smashing Pumpkins vuole portarsi a casa un pezzo di storia del rock alternativo: il testo autografo di Violet, una delle canzoni di Live Through This delle Hole che Courtney Love ha scritto sulla loro relazione. La rocker lo ha donato a una raccolta fondi a favore dell’Ellis Park Wildlife Santuary di Sumatra, in Indonesia che conta tra i co-fondatori Warren Ellis, il braccio destro di Nick Cave e membro chiave dei Bad Seeds.

Il foglio col testo scritto a mano da Love verrà messo in palio in una riffa benefica a cui si partecipa comprando un biglietto da 10 sterline (tre biglietti a 20 sterline). È quel che ha fatto Billy Corgan, che ha spiegato in un video che «nel corso di questa settimana si è molto parlato di quest’asta. Ho comprato un biglietto perché mi piacerebbe vincere il testo. Credo sia un tizio che un po’ conosco e mi piacerebbe appenderlo alla parete».

Violet è il pezzo che apre l’album del 1994 Live Through This. «Parla di un idiota», disse nel 1995 Love allo show di Jools Holland. «Gli ho fatto il malocchio e ora sta perdendo i capelli». In occasione della donazione del testo, la cantante ha spiegato che in realtà «non è solo su Billy Corgan, come molti pensano. Parla di sedersi sulla scala antincendio del suo appartamento, sorseggiando vino scadente e prendendo un Vicodin (ah, la giovinezza!) mentre il sole di Chicago tramonta, tingendo il cielo di un color ametista».

Oltre a scusarsi per il commento nel 1995 («Stavo facendo la stronza»), Love ha spiegato di avere preso ispirazione anche da La zucconeide del poeta inglese settecentesco Alexander Pope e da Emily Brontë, quest’ultima per una parte che ha poi deciso di eliminare.

«Il pezzo» dice ancora Love «parla dell’essere in bilico tra due ragazzi che rappresentano l’angelo e il diavolo che sono in me, ma anche la mia natura. Il verso che parla del “nuovo numero di Danny” si riferisce a Goldberg (noto soprattutto per essere stato il manager dei Nirvana, ndr) o a uno spacciatore, un altro Danny noto come Bobby Bones che Flea ricorderà».

In quanto a Corgan, nel video afferma di avere contribuito alla scrittura del pezzo con alcuni «distici struggenti. Amerò sempre questa canzone. Ti amo Court».

Da Rolling Stone US.