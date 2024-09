Gli English Teacher hanno battuto Charli XCX al prestigioso Mercury Prize

Gli English Teacher hanno battuto la favoritissima Charli XCX al Mercury Prize 2024, il premio dedicato ai dischi usciti nel Regno Unito e in Irlanda. È stato istituito nel 1992 e viene assegnato da una giuria di artisti e addetti ai lavori. È un riconoscimento prestigioso che spesso va al disco giusto al momento giusto. L’album dell’anno è quindi This Could Be Texas che ha battuto non solo Brat, ma anche il quotato Prelude to Ecstasy delle Last Dinner Party e Lives Outgrown di Beth Gibbons, tra gli altri.

Non è stata una scelta facile, dicono i giudici, «con 12 dischi che riflettevano la varietà e la ricchezza del nostro panorama musicale. In ognuno di essi c’erano passione ed entusiasmo. Fra tutti, This Could Be Texas degli English Teacher spiccava per originalità e personalità. Nei testi c’è un mix vincente di surrealismo e analisi sociale, nelle musiche c’è innovazione senza pesantezza, e un approccio fresco alla musica chitarristica. This Could Be Texas rivela nuove cose ad ogni ascolto ed è tipico dei futuri classici».

English Teacher - The World’s Biggest Paving Slab

Oltre a quelli citati, gli altri artisti candidati nella categoria dell’album dell’anno erano Barry Can’t Swim, Berwyn, Cat Burns, Cmat, Corinne Bailey Rae, Corto.alto, Ghetts, Nia Archives.

Nati al Conservatorio di Leeds nel 2020, guidati dalla cantante Lily Fontaine con Lewis Whiting, Douglas Frost e Nicholas Eden, gli English Teacher hanno una storia di successo nata dal basso. Oltre al premio e alla fama rafforzata di band emergente da temere d’occhio, portano a casa 25 mila sterline.

L’anno scorso avevano vinto gli Ezra Collective, nel 2022 Little Simz, nel 2021 Arlo Parks, nel 2020 Michael Kiwanuka. In passato sono stati premiati James Blake, Alt-J, PJ Harvey (due volte), Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Pulp, Portishead.