Il profilo Letterboxd di Charli XCX non è niente male

Charli XCX guarda un sacco di film, e la conferma è arrivata dopo la condivisione del suo account Letterboxd (piattaforma social per condividere i propri gusti cinematografici, commentare film ecc…). Account che sta facendo il giro del globo per via delle recensioni brevi e… decisamente brat.

Il giorno di Natale, Charli ha pubblicato una recensione a cinque stelle di The Tragedy of Macbeth del 2021: «Guardato mentre George costruiva i Lego». George è presumibilmente il suo fidanzato George Daniel, produttore e batterista dei The 1975, già personaggio ricorrente del suo account. Ma Charli XCX ha dato cinque stelle a Challengers, Conclave e Nosferatu, ha apprezzato Anora e in una recensione di A Complete Unknown ha scritto che «c’erano un sacco di canzoni!». Per non parlare dell’horror Smile, che «le ha fatto venir voglia di non ridere più». Dubbi su qualche film? Chiedete alla popstar: