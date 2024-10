Primavera Sound 2025, annunciato il cartellone completo con headliner Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter

Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter: saranno le tre popstar del momento a segnare quella che sembra poter essere una nuova era del Primavera Sound. Charli tornerà sul luogo del delitto dove lo scorso anno si esibì per la prima mondiale di Brat, inaugurando così la viralissima brat summer, Chappell arriverà dopo l’anno magico che ha visto esplodere The Rise and Fall of a Midwest Princess (uscito nel 2023) mentre Sabrina Carpeter dopo i successi di Espresso e Please Please Please, due dei singoli più ascoltati nel 2024.

Per l’edizione del 2025, che si terrà dal 5 al 7 giugno (con il solito evento di apertura il 4 e quello di chiusura previsto per l’8) a Barcellona, sarà infatti il pop a dominare il più atteso cartellone tra quello dei festival europei. Un cambio piuttosto importante per la storia del festival che decide così di flirtare, con ancora più veemenza, nelle classifiche contemporanee.

Ma il Primavera Sound, per antonomasia, non è un festival solo di headliner. Saranno infatti 147 gli artisti coinvolti per una line up che come al solito svarierà su differenti generi. Ci sarà la quota rock con una delle band più fresche di questi anni, i Fontaines D.C., e gli Idles, il ritorno delle Haim, i sempre amatissimi LCD Soundystem, Fka Twigs e il dream pop di Clairo e Beach House. Cat Power canterà Dylan, il dancefloor sarà affidato – tra i tanti dj e producer in cartellone – a Jamie XX, Paul Kalkbrenner, Kelly Lee Owens, Cariboy, Amelie Lens mentre Spiritualized e Stereolab copriranno quello che storicamente era stato il core del festival, l’alternative rock anni ’90.

E ancora Anohni and the Johnsons, Beabadoobee, Isabella Lovestory, Julie Byrne, Turnstile, Wet Leg e Tv On The Radio.

Il cartellone completo: