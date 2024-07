Fedez è stato ricoverato per un’emorragia interna

Un’altra giornata di spavento per Fedez che è stato ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia interna. A darne notizia è lo stesso rapper sui propri social tramite una serie di storie una delle quali sul letto d’ospedale seguita dalla caption «Sono tipo dj Khaled quando dice “another one” ma con le emorragie interne». A settembre del 2023 infatti Fedez era stato ricoverato e operato per un’emorragia causata da due ulcere.

Nelle storie successive Fedez ha così ringraziato dottori e infermieri del Policlinico che «hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi», condividendo poi una storia con un testo di un brano scritto la sera prima: “Sbagli se pensi che non ho mai amato / per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato / i buchi allo stomaco che mi son fatto / per tutto lo schifo che ho accumulato”. E infine la frase sibillina: «È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle».