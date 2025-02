Sanremo 2025, il videoclip di Fedez è il più visto su YouTube

Dopo la prima esibizione di martedì, quasi tutti i concorrenti di Sanremo 2025 hanno pubblicato i video delle loro canzoni (a questo link i nostro giudizi).

Il più visto tra quelli sanremesi è quello di Battito di Fedez che al momento ha quasi un milione e mezzo di visualizzazioni. Al secondo posto Incoscienti giovani di Achille Lauro, al terzo Balorda nostalgia di Olly.

Seguono in ordine La cura per me di Giorgia, Quando sarai piccola di Simone Cristicchi, Damme ‘na mano di Tony Effe, Cuoricini dei Coma_Cose, Volevo essere un duro di Lucio Corsi, L’albero delle noci di Brunori Sas.

Fedez - BATTITO (Official Video - Sanremo 2025)

Watch this video on YouTube

La Rai ha subito messo online sempre su YouTube le esibizioni di martedì sera sul palco dell’Ariston (le trovate tutte qui). La più vista è quella di Quando sarai piccola di Simone Cristicchi che ha superato i due milioni e 600 mila visualizzazioni. Subito dopo Battito di Fedez, La cura per me di Giorgia e Volevo essere un duro di Lucio Corsi.