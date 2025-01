È ufficiale, i Nine Inch Nails tornano in Italia

I Nine Inch Nails tornano in Italia. La band i Trent Reznor ha annunciato il Peel It Back Tour 2025 che comprende un concerto nel nostro Paese: martedì 24 giugno al Parco della Musica di Milano.

Il tour inizierà il 15 giugno a Dublino e continuerà per tuta l’estate con date in Europa e in Nord America. Reznor ha rimandato l’annuncio per via degli incendi in California.

L’attività concertistica della band era sostanzialmente ferma dal 2022. I biglietti saranno messi vendita dalle ore 12 di mercoledì 29 gennaio.