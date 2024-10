È successo: Taylor Swift è diventata la musicista donna più ricca al mondo

È successo: Taylor Swift ha superato Rihanna, diventando la musicista donna più ricca del mondo, con un patrimonio netto stimato in ben 1,6 miliardi di dollari.

La notizia è stata confermata ieri: Forbes infatti ha aggiornato i dati della cantautrice per riflettere la sua ascesa sulla scia dello storico “Eras Tour” e la popolarità del suo catalogo. Ora Swift non solo è in cima alla lista delle musiciste più ricche – superando il patrimonio netto attuale di 1,4 miliardi di dollari di Rihanna – ma è anche al secondo posto nella lista generale dei musicisti più ricchi. La supera solo Jay-Z, con 2,5 miliardi di dollari.

Ma, come è stato sottolineato quando Swift è diventata miliardaria per la prima volta nell’ottobre del 2023, è l’unica musicista nella storia a guadagnare un patrimonio netto a 10 cifre principalmente dai suoi dischi e dalle sue esibizioni dal vivo (a differenza di altre iniziative imprenditoriali). Un anno dopo quel traguardo, Forbes stima che il suo patrimonio comprenda 600 milioni di dollari provenienti da royalties e tournée, altri 600 milioni di dollari dal valore del suo catalogo e 125 milioni di dollari da beni immobili.

Il nome di Swift è da qualche tempo una presenza fissa nelle liste dei “musicisti più ricchi”, ma la sua crescita negli ultimi anni è stata impressionante. Nel 2020, il suo valore era di 365 milioni di dollari, il che significa che ha incassato qualcosa come 1,2 miliardi di dollari solo negli ultimi quattro anni.

Nonostante questo, scrive Consequence of Sound, Rihanna mantiene il titolo di “musicista femminile più ricca di tutti i tempi”, perché il suo patrimonio netto una volta ha registrato un apice di 1,77 miliardi. Ma Swift potrebbe rivendicare quel primato dopo aver chiuso il suo “Eras Tour” entro la fine dell’anno, con le date finali negli Stati Uniti e in Canada.