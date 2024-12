È morto Paolo Milanesi, trombettista dei La Crus: «Eri voglia di vita»

È morto Paolo Milanesi, trombettista e collaboratore dei La Crus.

Milanesi si era diplomato al Conservatorio di Milano nel 1988, specializzando poi in musica jazz. Dagli anni ’90 aveva iniziato a collaborare assiduamente coi La Crus, partecipando agli album Dentro Me, Dietro la curva del cuore, Crocevia, e Ogni cosa che vedo. Era anche solito esibirsi con la band, come era accaduto nella data milanese del 3 settembre al Castello Sforzesco.

Oltre ai La Crus, Milanesi ha collaborato con Paolo Fresu, Carmen Consoli, Tullio De Piscopo, Enrico Rava e Fabrizio Bosso. Era anche docente all’istituto comprensivo Iqbal Mash di Pioltello a Milano.

Mauro Ermanno Giovanardi lo ricorda così su Facebook: «Ciao Paolino. Eri voglia di vita come nessuno mai. Anima gentile e delicata come il suono della tua tromba. Ma perché anche tu così presto? Perché? Mentre scrivo, queste parole mi sembrano così inutili e non riescono a spiegare un millesimo di quello che provo. Un abbraccio infinito».