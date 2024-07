Dopo la Warner, anche la Rai prende le distanze da Morgan

Dopo la Warner Music Italy, anche la Rai prende le distanze Morgan. Succede dopo la diffusione sul Fatto Quotidiano dei messaggi inviati dal musicista alla ex Angelica e al di lei fidanzato Calcutta, e non solo. A questo link un riassunto della vicenda.

«In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan», si legge in un comunicato, «Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli».

In una conferenza stampa a inizio luglio Morgan aveva annunciato che da ottobre sarebbe tornato in tv con il suo programma StraMorgan in seconda serata su Rai 3.

Poche ore fa è giunto il comunicato della Warner, per la quale il musicista aveva pubblicato Rutti, annunciato come il primo di una serie di singoli per la major. «Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi».