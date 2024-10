Morgan ha annunciato il suo ritorno con un «concerto libertario»

«Ritorno dal vivo dopo l’impedimento di esercitare la professione di musicista, causato da aggressione mediatica a cui ha assistito turbata la gente, condizionata da disinformazioni finalizzate a distruggermi, per vendetta, non altra ragione fuorché l’intenzione di eliminare». Con queste parole Morgan ha annunciato sui social un «concerto libertario», così lo definisce, che segna appunto il suo ritorno sulla scena dopo le accuse di stalking da parte della cantautrice Angelica Schiatti e il processo in corso, che gli sono costati la fine del contratto con la Warner e lo “scaricamento” da parte della Rai, che aveva in previsione uno show con lui a ottobre.

“2 novembre 2024, nel giorno dei morti il ritorno di Morgan”, si legge nella locandina “se non ci credi, vieni e tocca con mano”. In un’altra immagine c’è scritto: “Morgan & The Problems, concerto libertario al Legend di Milano, unica data”.

«Obiettivo raggiunto», scrive Marco Castoldi, «mi hanno tolto la libertà di vivere la musica, di scrivere, pubblicare e andare sul palco, distrutto tutti i lavori realizzati e i progetti per gli anni a venire, tolto la parola a me e a chiunque fosse dalla mia parte». E ancora: «Ma qualcuno ha ancora umanità e dignità: i musicisti che suoneranno con me, per amicizia e gratitudine e chi verrà al concerto perché ragione e lotta contro il vuoto diffuso da chi odia arte, bellezza e virtù!». Nella locandina anche i nomi di chi si esibirà con lui: Lisbona, Lele Battista, Lino Gitto, Marco Carosino, Fortu Saccà, Megahertz, Gianluca De Rubertis, Enrico Gabrielli.