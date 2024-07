Dopo la Preview, AMA Music Festival è pronto ad accogliere tanti grandi nomi, dai Sex Pistols a Coez

AMA Preview si è concluso con un turnover di 17.000 ingressi in soli due giorni, il 12 e 13 luglio. A infuocare le serate sono stati i CCCP e i Marlene Kuntz (nella prima delle due date), mentre il secondo giorno è stato il turno di Tedua, Angelina Mango e Night Skinny.

Il meglio però, come si suol dire, deve ancora venire. Questa è stata solo la training season, come direbbe Dua Lipa, per una seconda grande tranche, che, sempre nel grande parco verde di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI), vicino a Bassano del Grappa, farà continuare AMA Music Festival con tanti ospiti importanti. Primi fra tutti gli Offsrping, il 21 agosto, con la loro unica data in Italia. Insieme a loro saranno live anche i Buzzcocks e i Neck Deep. Il 22 agosto sarà invece il momento di una capatina dalle nostre parti, con i Subsonica e Cosmo.

Il terzo giorno si continua sull’onda-Italia: prepararsi amanti dell’indie-pop (ma anche del rap), perché il 23 agosto a calcare le scene dell’AMA Music Festival saranno Coez con Frah Quintale, Il Tre, Clara, Rhove e Kid Yugi. Last but not least, gli ultimi due giorni promettono show da ricordare. Il 24 agosto sarà il turno di Paul Kalkbrenner insieme a Brina Knauss e Deer Jade; infine, si fa per dire, il 25 agosto arriveranno in provincia di Vicenza Frank Carter and Sex Pistols. Proprio loro, leggende del punk e della musica mondiale, che porteranno in Italia una performance esclusiva. Nella stessa giornata è poi previsto il live degli Editors.

Tutto qui? Ma va’: AMA Music Festival è anche giocoleria, busker, e tanta attenzione ai più piccoli, grazie a uno spazio bimbi dotato di gonfiabili e giostre pensato per il divertimento di tutta la famiglia. Non mancherà l’area food, rinnovata e che vanta la duratura collaborazione con Coldiretti Vicenza, che offrirà prodotti a chilometro zero da annaffiare con la birra “AMA”, la nuova birra del festival pensata per i celiaci.

Questa la line-up a oggi di “AMA Music Festival”:

21 agosto (Day 1) » The Offspring, Buzzcocks, Neck Deep, TBA

22 agosto (Day 2) » Subsonica, Cosmo, TBA

23 agosto (Day 3) » Coez & Frah Quintale, Il Tre, Clara, Rhove, Kid Yugi, TBA

24 agosto (Day 4) » Paul Kalkbrenner, Brina Knauss, Deer Jade, TBA

25 agosto (Day 5) » Editors, Frank Carter and Sex Pistols, TBA

Info e biglietti disponibili su www.amamusicfestival.com