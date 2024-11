Dave Mustaine dei Megadeth dovrà pagare 1,4 milioni di dollari al suo manager

Dave Mustaine dei Megadeth ha patteggiato per pagare al suo manager Cory Brennan 1.4 milioni di dollari.

Brennan e la sua agenzia, la 5B Artist Management, hanno fatto causa a Mustaine nel giugno dello scorso anno accusandolo di «aver terminato inaspettatamente [il contratto] senza fornire alcuna motivazione per la cessazione». 5B e Mustaine collaboravano dal 2014. L’accusa ipotizza che Mustaine abbia preso questa scelta affinché il figlio potesse prendere il controllo del suo management.

Nella causa la società sostiene che Mustaine dovesse loro le commissioni per 10 date del tour dei Megadeth e per altre 34 a cui la 5B aveva lavorato prima del licenziamento, oltre a delle quote relative al merchandising. La causa sostiene anche che una parte della somma comprende 5.336,63 dollari per i biglietti del Kentucky Derby che 5B aveva acquistato per Mustaine e sua moglie. Mustaine ha così accettato di pagare 1,4 milioni di dollari alla 5B, di cui 35 mila a Brennan. Anche la Megadeth Inc. pagherà alla 5B 1.365.000 dollari, e varie società associate a Mustaine con nomi come Thrashville e Megadeth Swag pagheranno 1 dollaro per chiudere la causa.

«Dave Mustaine ha terminato il rapporto con la 5B Artist Management dopo nove anni in cui l’agenzia aveva resuscitato la sua carriera in crisi», ha dichiarato l’avvocato Howard King a Rolling Stone. «Ignorando il successo che la 5B ha aiutato a raggiungere, tra cui una campagna per aiutarlo a vincere il suo primo Grammy, la pubblicazione di due album di successo e l’upgrade dei suoi tour da piccoli club a arene e anfiteatri, Dave si è semplicemente rifiutato di pagare le commissioni dovute e ha costretto la 5B a intentare una causa. Pur essendo dispiaciuta di dover fare causa a un artista, la 5B è gratificata dal fatto che Dave abbia ora accettato di pagare 1,4 milioni di dollari di commissioni».

Nonostante il patteggiamento per questa cifra, Mustaine ha comunque deposto una contro-causa verso la 5B. Lo scorso ottobre infatti il frontman ha presentato una denuncia contro la 5B accusandola, tra le altre cose, di violazione del contratto e del dovere fiduciario e di negligenza. La denuncia sostiene che quando i Megadeth in tour hanno aperto per gli Slipknot, la 5B si è rifiutata di spostare la produzione degli Slipknot in modo che la batteria dei Megadeth non fosse così vicina a Mustaine; il frontman ha dichiarato di soffrire di acufene da quel momento. La causa sostiene inoltre che la 5B non ha gestito in modo soddisfacente per Mustaine la sponsorizzazione di una birra, la vendita delle royalties dei Megadeth e i contratti relativi all’artwork dell’ultimo album dei Megadeth. «[La 5B] ha continuato ad agire a danno dei Megadeth, approvando donazioni dalle vendite di merchandising a organizzazioni umanitarie per il Covid senza che Mustaine lo sapesse o lo approvasse». si legge nella denuncia.

Traduzione da Rolling Stone US.