Dave Mustaine dei Megadeth vorrebbe scrivere musica con i Metallica

In un’intervista concessa a Vinyl Writer Music, il frontman dei Megadeth, Dave Mustaine, ha raccontato che gli piacerebbe poter collaborare di nuovo con James Hetfield dei Metallica.

«Sto segretamente sperando che arriverà un giorno in cui io e James potremmo tornare a scrivere assieme», ha rivelato Mustaine. «Penso che il mondo voglia questa collaborazione e penso che ci siano buone probabilità che questo possa succedere in futuro». Il frontman ha poi aggiunto: «Penso davvero che sia possibile che un giorno James possa passare da me per fare qualcosa assieme, di nuovo. È una di quelle cose che mi spingono ad andare avanti. Penso farebbe bene sia ai Megadeth che ai Metallica».

Mustaine è stato parte dei Metallica per 11 mesi, ma venne cacciato dalla band prima dell’uscita di Kill ‘Em All, il disco d’esordio del 1983. Da quel momento, fondò i Megadeth. Nonostante questo episodio, il rapporto tra i due è molto forte: «Sono felice che la nostra amicizia ora sia differente da quel momento, quei giorni, quei tempi».

Sarà James Hetfield della stessa idea?