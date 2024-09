Che cosa sta succedendo tra Peter Frampton e i Megadeth

La scorsa settimana Peter Frampton e i Megadeth hanno cancellato i rispettivi concerti nella stessa sala di Richmond, Virginia (il Virginia Credit Union Live). Quello della band era previsto il 15 settembre, quello del chitarrista il 17.

Qualche giorno dopo, durante un concerto a Philadelphia, Frampton ha detto che è possibile che lo show sia stato cancellato per via dei danni al palco causati dalla crew dei Megadeth. «Non sto dando la colpa a loro, magari è stata un’altra band, ma sembra che sia andata così. Scusate, Megadeth, ma questa soffiata la dovevo fare».

Ieri è arrivata la risposta del gruppo. «A quanto parte Frampton non è stato ben informato a proposito della cancellazione del nostro concerto», dice Dave Mustaine. «È stata una questione di sicurezza. Che delusione quando uno che ammiri parla male di te».

Secondo la band, il concerto di Richmond è stato cancellato prima ancora del soundcheck quando un membro della crew dei Megadeth ha scoperto un danno preesistente alla struttura su cui stava piazzando le luci. «Non era sicuro montare l’attrezzatura e far salire la band sul palco, col rischio che la struttura non reggesse il peso delle luci e dell’amplificazione crollando sui musicisti, la crew e il pubblico e provocando morti e feriti», si legge in un comunicato del gruppo di Mustaine. «Pertanto, i Megadeth, il promoter locale, la venue e i booking agents non hanno potuto far altro che annullare il concerto».

