Con Nick Cave and The Bad Seeds in concerto a Milano ci sarà Colin Greenwood dei Radiohead

A causa del suoi problemi di salute, il bassista Martyn Casey non prenderà parte all’imminente tour europeo di Nick Cave & The Bad Seeds. Come accaduto in alcune delle session dell’ultimo album di Cave Wild God (qui la nostra recensione), dal vivo Casey sarà sostituito da Colin Greenwood dei Radiohead.

«La band» si legge in un messaggio su Instagram «manda a Martyn tutto il suo affetto e i migliori auguri».

Il tour di Cave coi Bad Seeds toccherà l’Italia per una sola data, il 20 ottobre al Forum di Assago, appena fuori Milano. Il concerto è sold out.

Nelle interviste per il lancio di Wild God Cave ha spiegato che Greenwood, col quale il cantante si era esibito dal vivo, era intervenuto nelle session per motivi logistici, Casey vive lontano, in Australia. «Non c’era l’intenzione di sostituire il bassista», ha detto a Mojo.

Greenwood pubblicherà il 15 ottobre il libro fotografico How To Disappear – A Portrait of Radiohead.