Coachella 2025, ecco il cartellone con Lady Gaga, Green Day, Post Malone e Travis Scott

L’annuncio del cartellone del Coachella è sempre un momento atteso da chi ama i festival. Che si abbia o meno l’opportunità di andare nel deserto di Indio poco importa; vedere cosa farà il Coachella è sempre un buon modo per capire lo stato di salute genere della musica internazionale. Il Coachella quest’anno si terrà nei weekend dall’11 al 13 aprile per replicare, lo stesso mese, dal 18 al 20.

Dopo delle edizioni decisamente più deboli, quest’anno il festival americano punta su headliner molto forti: Lady Gaga, Green Day, Post Malone e Travis Scott. «Ho sognato per tantissimo di fare una festa caotica nel deserto», ha commentato Gaga mentre Billie Joe Armostrong dei Green Day ha dichiarato: «Portate la vostra rabbia, le vostre speranze, la vostra voce». Travis Scott, invece, gestirà un’esperienza immersiva chiamata CatcusCon che sarà presente per l’intera durata del festival (presentata ora come «Travis Scott designs the Desert») e dovrebbe esibirsi sabato secondo le fonti di Rolling Stone US.

Altri nomi imperdibili: Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion. E ancora Kraftwerk, Prodigy, Fka Twigs, Misfits. Anitta, Jimmy Eat World, Viagra Boys, Clairo. Ci sarà la buona dose di k-pop (se lo odi, leggi qui) con i due slot di Lisa e Jennie delle Blackpink e gli Enhypen.